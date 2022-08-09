Минобороны РФ сообщило об ударе по складу для HIMARS и M777 на Украине
Вооружённые силы России нанесли удар по крупному складу боеприпасов на Украине в окрестностях города Умань Черкасской области. Такую информацию распространило Министерство обороны РФ.
В результате уничтожено более 300 снарядов к реактивным системам залпового огня HIMARS американского производства, а также большое число 155-мм боеприпасов к буксируемым гаубицам М777.
Кроме того, система противовоздушной обороны российских войск перехватила 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Запорожской областях. ВСУ вели обстрел Херсона, Новой Каховки и Мелитополя, уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново в Харьковской области.
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