Минобороны РФ сообщило об ударе по складу для HIMARS и M777 на Украине

Вооружённые силы России нанесли удар по крупному складу боеприпасов на Украине в окрестностях города Умань Черкасской области. Такую информацию распространило Министерство обороны РФ.

В результате уничтожено более 300 снарядов к реактивным системам залпового огня HIMARS американского производства, а также большое число 155-мм боеприпасов к буксируемым гаубицам М777.

Кроме того, система противовоздушной обороны российских войск перехватила 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Запорожской областях. ВСУ вели обстрел Херсона, Новой Каховки и Мелитополя, уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново в Харьковской области.

