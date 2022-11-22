Минобороны РФ сообщило о ликвидации трех ДРГ ВСУ возле Павловки

Подразделения вооруженных сил России ликвидировали не менее трёх диверсионно-разведывательных групп украинских вооруженных сил возле населённого пункта Павловка в ДНР. Такую информацию озвучил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в ходе спецоперации ВС РФ нанесли эффективное огневое поражение противнику в окрестностях населенного пункта Водяное на южнодонецком направлении.

По данным Минобороны, потери ВСУ в живой силе превысили 50 человек погибшими и ранеными. В технике – подбиты три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на днях заявил, что ВСУ проводят крупное наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры