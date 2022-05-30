Минобороны РФ показало видео уничтожения итальянских гаубиц ВСУ

Артиллеристы российских вооружённых сил в рамках специальной военной операции уничтожили на Украине огневую позицию буксируемых гаубиц калибра 155 мм итальянского производства. Для удара применялись высокоточные боеприпасы, сообщили в министерстве обороны РФ.

Минобороны опубликовало видеозапись объективного контроля уничтожения огневой позиции данного орудия. Позиция была выявлена посредством артиллерийской разведки, беспилотный летательный аппарат в ходе доразведки определил координаты цели. Под удар попал артиллерийский взвод вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно о поставках Италией ВСУ самодвижущихся буксируемых гаубиц FH70 калибра 155 миллиметров. Это орудие производилось в конце 1960-х годов. Её скорострельность составляет до шести выстрелов в минуту.

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Фото: wikipedia.org/wiki/FH70
ТЕГИ:ВСУВооружениеУкраина
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