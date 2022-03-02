Минобороны РФ отчиталось об успехах бойцов ДНР и ЛНР

Группировка вооружённых сил Луганской Народной Республики при огневой поддержке российской армии продолжает успешное наступление в Донбассе, взяты под контроль населенные пункты Старобельск и Сватово. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

С начала специальной военной операции подразделения ЛНР продвинулись вглубь на 75 километров. Группировка войск Донецкой Народной Республики также расширяет полосу наступления. По последним данным установлен контроль над семью населенными пунктами. С начала операции подразделения ДНР продвинулись на 58 километров.

В свою очередь российские военнослужащие взяли под контроль города Токмак и Васильевка в Запорожской области Украины. Там подразделения вооружённых сил Украины не оказали сопротивления и добровольно сложили оружие. Как подчёркивают в Минобороны РФФ, после получения от них расписок об отказе участвовать в боевых действиях, украинские военные будут отпущены по домам.

Конашенков также сообщил о взятии под полный контроль областного центра Херсон.

