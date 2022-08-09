Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 335 наёмников на Украине
Министерство обороны России сообщило о ликвидации 335 наёмников на Украине за четыре недели боевых действий. Такую статистику привёл официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его оценке, число вновь прибывающих на Украину иностранных наемников не может перекрыть потери в их составе.
При этом, по данным Минобороны РФ, еще 389 наёмников по собственному желанию уехали за пределы Украины. Конашенков уточнил, что больше всего потерь фиксируется среди наёмников из Польши. За отчётный период потери в их рядах составили 99 убитыми, покинули Украину - 146 польских граждан. Также несут потери прибывшие воевать представители Канады, Румынии и США.
В общей сложности в результате наступления Вооруженных Сил РФ, а также подразделений ДНР и ЛНР число наёмников на Украине сократилось с 2741 до 2192, констатировал Конашенков.
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