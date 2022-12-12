Минобороны РФ отчиталось о двух сбитых МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
Средства противовоздушной обороны российских войск сбили в воздухе над территорией ДНР два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Вооружённых сил Украины. Об этом объявило министерство обороны России.
Как уточнили в ведомстве, самолёты были уничтожены в районах населенных пунктов Родинское и Павловка (село в Марьинском районе ДНР, занятое недавно войсками РФ в ходе ожесточённых боёв).
По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка в ДНР ВС РФ сбили два вертолета ВСУ Ми-8. Кроме того, за сутки российские военные сбили шесть беспилотных летательных аппаратов на территории ДНР, ЛНР и Харьковской области, один — в окрестностях Донецка.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», неделю назад Минобороны РФ подтвердило попытку атаки реактивными беспилотниками ВСУ по военным аэродромам «Дягилево» и «Энгельс» в Рязанской и Саратовской областях.
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