Минобороны РФ опубликовало видео захваченной базы ВСУ под Херсоном

Военнослужащие российской армии сумели захватить базу Вооруженных сил Украины в селе Раденск под городом Херсон. Такую информацию распространило министерство обороны РФ.

Утверждается, что военные ВСУ спешно уходили при приближении российских подразделений, в результате на базе остались брошенная техника, в частности, танки Т-64 и Т-80, вооружение и боеприпасы.

На базе находится склад с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами. По информации Минобороны РФ, подготовку в расположении базы проходили морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.

Территорию сейчас обследуют российские сапёры. Техника и вооружение после ревизии будут передислоцированы на специальную базу хранения. Минобороны РФ опубликовало видео занятой базы ВСУ.