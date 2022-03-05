Минобороны РФ опубликовало видео захваченной базы ВСУ под Херсоном
Военнослужащие российской армии сумели захватить базу Вооруженных сил Украины в селе Раденск под городом Херсон. Такую информацию распространило министерство обороны РФ.
Утверждается, что военные ВСУ спешно уходили при приближении российских подразделений, в результате на базе остались брошенная техника, в частности, танки Т-64 и Т-80, вооружение и боеприпасы.
На базе находится склад с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами. По информации Минобороны РФ, подготовку в расположении базы проходили морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.
Территорию сейчас обследуют российские сапёры. Техника и вооружение после ревизии будут передислоцированы на специальную базу хранения. Минобороны РФ опубликовало видео занятой базы ВСУ.
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