Минобороны представит новые документы по биолабораториям на Украине

«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», — рассказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что документы содержат информацию о выполнении исследований в Харькове на системной основе в течение многих лет под непосредственным контролем американских специалистов.

Отмечается, что в рамках проекта США харьковский институт ветеринарной медицины изучал диких птиц в качестве переносчиков высокопатогенного птичьего гриппа, оценивая условия для преобразования процессов передачи вируса в неконтролируемые, наносящие экономический ущерб и вредящие продовольственной безопасности.

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны», — добавил Конашенков.

