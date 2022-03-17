Минобороны представит новые документы по биолабораториям на Украине

Минобороны в ближайшее время опубликует новый пакет документов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», — рассказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что документы содержат информацию о выполнении исследований в Харькове на системной основе в течение многих лет под непосредственным контролем американских специалистов.

Отмечается, что в рамках проекта США харьковский институт ветеринарной медицины изучал диких птиц в качестве переносчиков высокопатогенного птичьего гриппа, оценивая условия для преобразования процессов передачи вируса в неконтролируемые, наносящие экономический ущерб и вредящие продовольственной безопасности.

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны», — добавил Конашенков.

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ФОТО: Минобороны РФ
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