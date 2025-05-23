Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена бойцами
Минобороны России опубликовало видеозапись с участием российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе первого этапа обмена удерживаемыми лицами. Видео доступно в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как сообщили в МО, 23 мая стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских. На опубликованных кадрах российские бойцы с флагами России и СССР скандируют «Ура!». Один из них перед посадкой в автобус заявил, что рад возвращению домой и предвкушает встречу с семьей.
Обмен стал возможен после трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за день до начала обмена отметил, что Москва и Киев заинтересованы в его оперативном проведении.
В Минобороны добавили, что передача пленных продолжится в ближайшие дни. По данным Общественной палаты, обмен будет производиться в течение трех дней — с 23 по 25 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru