Минобороны: Россия провела первый этап масштабного обмена пленными с Украиной

В рамках договоренностей, достигнутых делегациями России и Украины в Стамбуле 16 мая, в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что среди гражданских лиц, полученных от Украины, захваченные ВСУ мирные жители Курской области. При этом Киеву также были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских.

Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени

В ведомстве уточнили, что масштабный обмен, инициированный Россией, будет продолжен в ближайшие дни.

Обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» ранее анонсировал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия получила от Украины встречный список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Зыков
ТЕГИ:РоссияУкраинаОбмен

Горячие новости

Все новости

партнеры