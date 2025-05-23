Минобороны: Россия провела первый этап масштабного обмена пленными с Украиной
В рамках договоренностей, достигнутых делегациями России и Украины в Стамбуле 16 мая, в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что среди гражданских лиц, полученных от Украины, захваченные ВСУ мирные жители Курской области. При этом Киеву также были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских.
В ведомстве уточнили, что масштабный обмен, инициированный Россией, будет продолжен в ближайшие дни.
Обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» ранее анонсировал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия получила от Украины встречный список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru