Минобороны: Россия провела первый этап масштабного обмена пленными с Украиной

В рамках договоренностей, достигнутых делегациями России и Украины в Стамбуле 16 мая, в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что среди гражданских лиц, полученных от Украины, захваченные ВСУ мирные жители Курской области. При этом Киеву также были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских.