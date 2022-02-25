Минобороны подтвердило захват аэродрома под Киевом
Минобороны России подтвердило захват российскими десантниками аэродрома Гостомель в пригороде Киева.
Так, успешная высадка десанта была проведена 24 февраля. В операции были задействованы более 200 российских вертолетов.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 24 февраля на своей странице в Facebook заявлял, что украинские военные якобы отбили атаку российского десанта на аэропорт Гостомеля под Киевом. Подтверждений тому, что аэропорт был взят российским десантом, а потом у него отбит, не было.
Минобороны уточнило, что успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. Подчеркивается, что при захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.
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