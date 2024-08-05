Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Первая попытка атаки на регион была зафиксирована около 21:40 мск, а вторая — примерно в 22:00 мск.

Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек

Белгородская область, расположенная на границе, ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. 5 августа беспилотник нанес удар по автобусу, принадлежащему сельхозпредприятию «АгроБелогорье».

В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Дополнительно два беспилотника нанесли удары по двум легковым автомобилям и одному грузовику в селе Репное. Один из водителей пострадал от баротравмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская областьБеспилотники

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