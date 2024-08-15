Минобороны Литвы: Киев получит 14 американских бронетранспортеров М113 и ЗРК

Литва планирует в августе передать Украине 14 американских бронетранспортеров М113, зенитно-ракетные комплексы малой дальности, системы противодействия дронам, вездеходы и другие виды оружия и боеприпасы, сообщило министерство обороны страны.

С начала конфликта Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более €641 млн, в то время как общий объем поддержки со стороны Вильнюса превысил €1 млрд.

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В 2024 году Литва уже передала Киеву бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, боеприпасы калибра 155 мм, детонационные системы RISE-1, чешский самолет L-39ZA «Альбатрос», боеприпасы для гранатомета «Карл Густав» и зимнее оборудование.

В соответствии с утвержденным бюджетом на 2024 год, расходы на оборону Литвы составят 2,75% ВВП, из которых 2,5% пойдут на помощь Украине. В июне 2023 года министр экономики Литвы сообщила, что в 2023 году Вильнюс выделил Киеву около €1 млрд, что составляет 1,42% ВВП страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Военная ТехникаУкраинаЛитва

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