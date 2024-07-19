Минобороны Британии допустило удары по России переданным Украине оружием
Использование оружия, предоставленного Великобританией Киеву, для ударов по целям в России возможно, однако такие атаки должны осуществляться исключительно украинскими силами. Об этом в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил британский министр обороны Джон Хили.
Он отметил, что Великобритания предоставляет Украине оружие для защиты ее суверенитета и поэтому возможность использования этого оружия для ударов по целям в России не исключается, но такие действия должны быть предприняты исключительно украинскими силами и в рамках международного гуманитарного права.
Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки западного дальнобойного оружия Украине, которое может использоваться для ударов по российской территории.
По его словам, такие поставки могут привести к ответным ударам по важным объектам в тех странах, которые поддерживают эти действия против России, передает «Радиоточка НСН».
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