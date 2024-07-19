Минобороны Британии допустило удары по России переданным Украине оружием

Использование оружия, предоставленного Великобританией Киеву, для ударов по целям в России возможно, однако такие атаки должны осуществляться исключительно украинскими силами. Об этом в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил британский министр обороны Джон Хили.

Он отметил, что Великобритания предоставляет Украине оружие для защиты ее суверенитета и поэтому возможность использования этого оружия для ударов по целям в России не исключается, но такие действия должны быть предприняты исключительно украинскими силами и в рамках международного гуманитарного права.