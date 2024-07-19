Минобороны Британии допустило удары по России переданным Украине оружием

Использование оружия, предоставленного Великобританией Киеву, для ударов по целям в России возможно, однако такие атаки должны осуществляться исключительно украинскими силами. Об этом в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил британский министр обороны Джон Хили.

Он отметил, что Великобритания предоставляет Украине оружие для защиты ее суверенитета и поэтому возможность использования этого оружия для ударов по целям в России не исключается, но такие действия должны быть предприняты исключительно украинскими силами и в рамках международного гуманитарного права.

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Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки западного дальнобойного оружия Украине, которое может использоваться для ударов по российской территории.

По его словам, такие поставки могут привести к ответным ударам по важным объектам в тех странах, которые поддерживают эти действия против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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