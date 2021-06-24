Минкультуры Украины включило Киркорова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Ранее соответствующее представление в ведомство внесла СБУ.

Сейчас в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, входит 201 деятель культуры, передает RT. В их числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов и другие.

В мае «черный список» пополнился тремя российскими актерами: Марией Мироновой, Игорем Петренко и Игорем Копыловым.

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:УкраинаФилипп Киркоров
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