Минкультуры Украины включило Киркорова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Ранее соответствующее представление в ведомство внесла СБУ.
Сейчас в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, входит 201 деятель культуры, передает RT. В их числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов и другие.
В мае «черный список» пополнился тремя российскими актерами: Марией Мироновой, Игорем Петренко и Игорем Копыловым.
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