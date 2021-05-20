Украина включила в «черный список» актеров Миронову, Петренко и Копылова

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что три российских актера – Мария Миронова, Игорь Петренко и Игорь Копылов - внесены в «черный список», как представляющие угрозу национальной безопасности этой страны.

Как отмечают в пресс-службе министерства, там получили письмо от Службы безопасности Украины о включении Мироновой, Петренко и Копылова в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности. Минкультуры включило их в соответствующий список.

«Это произошло автоматически, поскольку, согласно действующим законам, министерство культуры не наделено полномочиями решать, включать или не включать актеров в такой список», - отмечают в пресс-службе.

Министерство культуры Украины после событий весны 2014 года начало составлять список российских деятелей культуры, против которых официальный Киев может применить ограничительные меры за публичную поддержку политики России.

В числе первых в этот список попали музыкант Юрий Башмет, который был лишен звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко. Также украинские санкции коснулись пианиста Дениса Мацуева, эстрадных исполнителей Ани Лорак, Олега Газманова и многих других.

В 2021 году в «черном списке» оказались, в частности, российские актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Алексей Гуськов, пять участников группы «Хор Турецкого» - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также известный рэпер Моргенштерн.

Между тем, в Литве назвали Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности этой страны.

