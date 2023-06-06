Депутаты попросили Зеленского запретить каноническую УПЦ

Черниговский областной совет выступил с предложением к властям страны запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН.

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Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту.

Депутаты облсовета обвинили УПЦ в предательстве интересов страны и «содействии вражде среди украинцев». Также парламентарии считают, что каноническая церковь мешает объединению верующих.

«Необходимо запретить деятельность УПЦ, ее структурных подразделений и зависимых организаций», - говорится в обращении.

Комиссия Минкультуры Украины 6 июня обязала монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель в течение трех дней, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретУкраинская Православная ЦерковьУкраина

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