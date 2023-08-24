Минфин Украины пожаловался на сложную ситуацию с бюджетом
24 августа 202322:38
Ситуация с бюджетом Украины на 2024 год остается неопределенной, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр финансов страны Сергей Марченко.
Глава ведомства отметил, что «никто никому ничего не гарантировал». Он уточнил, что расходы на оборону останутся на уровне 1,6 триллиона гривен.
«Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно находимся в достаточно сложном положении», - констатировал Марченко.
Организация Объединенных Наций на этой неделе начала собирать средства для Украины на зимний период, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
- Пентагон заявил об отсутствии у Киева инфраструктуры для F-16
- Минфин Украины пожаловался на сложную ситуацию с бюджетом
- СМИ: самолет Пригожина отправляли на ремонт из-за турбохолодильника
- Белый дом связал разморозку активов РФ с выплатой компенсации Украине
- США в сентябре начнут обучать пилотов ВСУ на F-16
- Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино
- Полковник Макгрегор: Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию
- СМИ: в разведке США подтвердили гибель Евгения Пригожина
- Рогов заявил о попытках ВСУ разминировать поля в районе Работино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru