Минфин Украины пожаловался на сложную ситуацию с бюджетом

Глава ведомства отметил, что «никто никому ничего не гарантировал». Он уточнил, что расходы на оборону останутся на уровне 1,6 триллиона гривен.

«Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно находимся в достаточно сложном положении», - констатировал Марченко.

Организация Объединенных Наций на этой неделе начала собирать средства для Украины на зимний период, сообщает «Радиоточка НСН».

