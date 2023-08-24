Минфин Украины пожаловался на сложную ситуацию с бюджетом

Ситуация с бюджетом Украины на 2024 год остается неопределенной, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр финансов страны Сергей Марченко.

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Глава ведомства отметил, что «никто никому ничего не гарантировал». Он уточнил, что расходы на оборону останутся на уровне 1,6 триллиона гривен.

«Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно находимся в достаточно сложном положении», - констатировал Марченко.

Организация Объединенных Наций на этой неделе начала собирать средства для Украины на зимний период, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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