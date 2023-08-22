ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях заявила, что Евросоюз направил Украине новый транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. О
Она уточнила, что данные средства предназначены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией, а также отметила, что данный транш - не последний.
«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 млрд евро. И будет больше в этом году и после... Мы поддерживаем Украину в её усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства», - заключила глава ЕК.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в 2023 году Киев получил более 25 млрд долларов международной финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
- ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи
- СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России
- ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ
- Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru