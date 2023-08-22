ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях заявила, что Евросоюз направил Украине новый транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. О

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Она уточнила, что данные средства предназначены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией, а также отметила, что данный транш - не последний.

«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 млрд евро. И будет больше в этом году и после... Мы поддерживаем Украину в её усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства», - заключила глава ЕК.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в 2023 году Киев получил более 25 млрд долларов международной финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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