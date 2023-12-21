США заключили оборонное соглашение с Данией

Договор подписали со стороны Соединенных Штатов госсекретарь Энтони Блинкен, со стороны Дании глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен.

Документ рассчитан на десять лет. Он проставляет США доступ к трем военно-воздушным базам на территории Дании и проход американским кораблям к Северной Европе и Балтийскому морю.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории королевства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

