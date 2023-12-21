США заключили оборонное соглашение с Данией
Представители США и Дании подписали оборонное соглашение, которое повысит эффективность Североатлантического военного альянса, говорится в YouTube-аккаунте американского Госдепартамента, передает ТАСС.
Договор подписали со стороны Соединенных Штатов госсекретарь Энтони Блинкен, со стороны Дании глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен.
Документ рассчитан на десять лет. Он проставляет США доступ к трем военно-воздушным базам на территории Дании и проход американским кораблям к Северной Европе и Балтийскому морю.
По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории королевства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru