Минэнерго Украины заявило о сбое в работе объекта генерации электроэнергии
Нарушения произошли в работе украинского объекта генерации электроэнергии на территории Днепропетровской области, сообщает минэнерго страны 3 февраля, в субботу.
Уточняется также, что на одной из подстанций «Укрэнерго» Днепропетровской области возник пожар, сообщает RT.
«Произошло отключение воздушных линий электропередачи», — сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
Ранее украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита из-за похолодания. В «Укрэнерго» констатировали, что мощности электростанций недостаточно для выработки достаточного количества энергии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru