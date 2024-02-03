Минэнерго Украины заявило о сбое в работе объекта генерации электроэнергии

Уточняется также, что на одной из подстанций «Укрэнерго» Днепропетровской области возник пожар, сообщает RT.



«Произошло отключение воздушных линий электропередачи», — сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита из-за похолодания. В «Укрэнерго» констатировали, что мощности электростанций недостаточно для выработки достаточного количества энергии, напоминает «Радиоточка НСН».





