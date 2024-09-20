Минэнерго Украины сообщило об импорте электроэнергии из пяти стран Европы
Украина снова вынуждена в текущие сутки импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило министерство энергетики страны.
Отмечается, что прогнозируется импорт максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт. Сообщается также, что экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
Минэнерго Украины на протяжении текущей недели ежедневно сообщало, что осуществляет импорт электроэнергии из перечисленных стран.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН отметил, что энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, передает «Радиоточка НСН».
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