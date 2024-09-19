ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Евросоюз выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на закупку оружия для Киева

«Сегодня мы выделяем дополнительно €160 млн», — указала глава ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что 100 млн из них направят из прибыли от замороженных активов России.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Киеву было предоставлено не менее 2 млрд евро на поддержку энергетической безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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