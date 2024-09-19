ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
19 сентября 202412:27
Евросоюз выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы выделяем дополнительно €160 млн», — указала глава ЕК.
Фон дер Ляйен уточнила, что 100 млн из них направят из прибыли от замороженных активов России.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Киеву было предоставлено не менее 2 млрд евро на поддержку энергетической безопасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru