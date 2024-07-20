СМИ: Неизвестный обстрелял прохожих в Харькове

В Харькове неизвестный мужчина обстрелял прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

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По данным источника, преступник с автоматическим оружием находился на проспекте Ландау. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее во Львове было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. После ранения в висок политик скончалась в больнице.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияУкраинаОружиеСтрельбаХарьков

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