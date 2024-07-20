СМИ: Неизвестный обстрелял прохожих в Харькове

По данным источника, преступник с автоматическим оружием находился на проспекте Ландау. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее во Львове было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. После ранения в висок политик скончалась в больнице.