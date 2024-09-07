Иран опроверг сообщения о передаче баллистических ракет России

Данные о якобы передаче Ираном баллистических ракет России не соответствуют действительности. Об этом заявили в миссии Ирана в ООН.

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Ранее СМИ сообщили, что Тегеран якобы передал Москве ракеты малой дальности для использования на Украине.

«Позиция Ирана в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает негуманным оказание военной помощи вовлеченным в конфликт сторонам», — заявили в миссии.

В Иране отметили, что такая поддержка приводит к увеличению числа жертв, разрушению инфраструктуры, «отдалению от переговоров о прекращении огня». Как подчеркнули в миссии, Тегеран воздерживается от подобных поставок и призывает другие страны прекратить передачу вооружения сторонам конфликта.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаРоссияИран

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