Иран опроверг сообщения о передаче баллистических ракет России
Данные о якобы передаче Ираном баллистических ракет России не соответствуют действительности. Об этом заявили в миссии Ирана в ООН.
Ранее СМИ сообщили, что Тегеран якобы передал Москве ракеты малой дальности для использования на Украине.
«Позиция Ирана в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает негуманным оказание военной помощи вовлеченным в конфликт сторонам», — заявили в миссии.
В Иране отметили, что такая поддержка приводит к увеличению числа жертв, разрушению инфраструктуры, «отдалению от переговоров о прекращении огня». Как подчеркнули в миссии, Тегеран воздерживается от подобных поставок и призывает другие страны прекратить передачу вооружения сторонам конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru