МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом

Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность российскому посольству в Британии за публикацию в Twitter карты, на которой Крым обозначен как украинская территория.

Российское посольство опубликовало цитату главы МИДа страны Сергея Лаврова об агрессивной антироссийской политике, которую НАТО проводит под давлением Вашингтона. В качестве иллюстрации к тексту была прикреплена карта, где крымский полуостров являлся частью Украины.

Внешнеполитическое ведомство страны поблагодарило российское посольство «за признание очевидного», цитирует МИД местный телеканал «112 Украина.

«Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру», — высказали пожелания в МИД Украины.

При этом в магазинах Украины были обнаружены школьные дневники с картой страны без Крыма, напоминает Газета.ru.

Отметим, что полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения в марте 2014 года по итогам крымского референдума. Его итоги Украина не признает.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что блокаду нужно снять не только с донбасса, но и с Крыма.

