Миллер добавил, что США ожидают от Монголии ясного выражения поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, особенно в свете визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.

Путин прибыл в Монголию в понедельник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у России нет разногласий с Монголией по решениям Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в незаконной депортации детей. Песков отверг эти обвинения, напомнив, что РФ не признает юрисдикцию МУС, передает «Радиоточка НСН».

