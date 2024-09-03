Госдеп США заявил о важности соблюдения Монголией международных обязательств
США осознают сложную ситуацию Монголии, находящейся между крупными соседями, и продолжат поддерживать страну. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Вместе с тем он подчеркнул, что Монголия должна выполнять свои международные обязательства и придерживаться принципов Устава ООН.
Миллер добавил, что США ожидают от Монголии ясного выражения поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, особенно в свете визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.
Путин прибыл в Монголию в понедельник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у России нет разногласий с Монголией по решениям Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в незаконной депортации детей. Песков отверг эти обвинения, напомнив, что РФ не признает юрисдикцию МУС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru