Госдеп США заявил о важности соблюдения Монголией международных обязательств

США осознают сложную ситуацию Монголии, находящейся между крупными соседями, и продолжат поддерживать страну. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Вместе с тем он подчеркнул, что Монголия должна выполнять свои международные обязательства и придерживаться принципов Устава ООН.

СМИ: В Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС

Миллер добавил, что США ожидают от Монголии ясного выражения поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, особенно в свете визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.

Путин прибыл в Монголию в понедельник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у России нет разногласий с Монголией по решениям Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в незаконной депортации детей. Песков отверг эти обвинения, напомнив, что РФ не признает юрисдикцию МУС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Владимир ПутинМонголияГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры