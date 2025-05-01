МИД России исключил возможность возвращения Украины к границам 1991 года

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД РФ. Комментарий ведомства был опубликован после украинского удара по Алешкам в Херсонской области.

В ведомстве подчкркнули, что за действиями Украины и ее западных союзников стоит цель «уничтожить все русское».

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МИД также обвинил Запад в соучастии, поскольку он продолжает поставлять Украине оружие и оказывать финансирование.

Российские дипломаты назвали заявления о восстановлении прежних границ Украины «беспочвенными» и подчеркнули, что такой сценарий невозможен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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