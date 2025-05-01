МИД России исключил возможность возвращения Украины к границам 1991 года

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД РФ. Комментарий ведомства был опубликован после украинского удара по Алешкам в Херсонской области.

В ведомстве подчкркнули, что за действиями Украины и ее западных союзников стоит цель «уничтожить все русское».