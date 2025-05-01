МИД России исключил возможность возвращения Украины к границам 1991 года
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявили в МИД РФ. Комментарий ведомства был опубликован после украинского удара по Алешкам в Херсонской области.
В ведомстве подчкркнули, что за действиями Украины и ее западных союзников стоит цель «уничтожить все русское».
МИД также обвинил Запад в соучастии, поскольку он продолжает поставлять Украине оружие и оказывать финансирование.
Российские дипломаты назвали заявления о восстановлении прежних границ Украины «беспочвенными» и подчеркнули, что такой сценарий невозможен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru