МИД обвинил Лондон в координации удара по ГИС в Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области была проведена украинскими военными по команде из Лондона при использовании французских спутниковых систем. Ее слова опубликованы на сайте министерства.
Захарова отметила, что целеуказание для удара, предположительно, осуществлялось с помощью французских спутников, а ввод координат и запуск были выполнены британскими специалистами.
Она подчеркнула, что этот удар стал продолжением атак на российскую энергетическую инфраструктуру после того, как Москва 18 марта объявила о 30-дневном прекращении огня по таким объектам.
По данным Минобороны, обстрел произошел 28 марта около 10:20 мск, в результате чего объект был фактически уничтожен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru