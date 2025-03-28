Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области была проведена украинскими военными по команде из Лондона при использовании французских спутниковых систем. Ее слова опубликованы на сайте министерства.

Захарова отметила, что целеуказание для удара, предположительно, осуществлялось с помощью французских спутников, а ввод координат и запуск были выполнены британскими специалистами.