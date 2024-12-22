Международный валютный фонд выдвинул новые условия Украине
Международный валютный фонд добавил Киеву новые условия, которые требуются для дальнейшего финансирования, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, это подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в Раду проекта закона о критических рисках третьих сторон, а также проведение и обнародование внешнего аудита работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Ранее стало известно, что в МВФ существует черный список государств, которые подвергаются дискриминации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru