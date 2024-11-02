Можин рассказал о черном списке стран, подвергающихся дискриминации в МВФ

Черный список государств, которые подвергаются дискриминации, существует в Международном валютном фонде. Об этом рассказал бывший исполнительный директор в МВФ от России Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

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«Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений», — заявил Можин.

По его словам, в перечне много стран, и список постоянно растет. Так, в него вошли Иран, Венесуэла, Сирия, Афганистан, Зимбабве, Мьянма. Также в список начали добавлять страны Африки, которые одна за другой выходили из-под влияния Запада: Мали, Нигер, Буркина-Фасо. По словам Можина, в черный список внесли и Грузию, мера стала «наказанием за непослушание».

Алексей Можин покинул пост исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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