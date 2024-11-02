Можин рассказал о черном списке стран, подвергающихся дискриминации в МВФ
Черный список государств, которые подвергаются дискриминации, существует в Международном валютном фонде. Об этом рассказал бывший исполнительный директор в МВФ от России Алексей Можин в беседе с РИА Новости.
«Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений», — заявил Можин.
По его словам, в перечне много стран, и список постоянно растет. Так, в него вошли Иран, Венесуэла, Сирия, Афганистан, Зимбабве, Мьянма. Также в список начали добавлять страны Африки, которые одна за другой выходили из-под влияния Запада: Мали, Нигер, Буркина-Фасо. По словам Можина, в черный список внесли и Грузию, мера стала «наказанием за непослушание».
Алексей Можин покинул пост исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- И.о. главы Сахалинского управления Ростехнадзора погиб в ДТП
- Можин рассказал о черном списке стран, подвергающихся дискриминации в МВФ
- Агентство Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до «B»
- Риелтор Ашихмин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской
- Хачанов сыграет в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже
- США анонсировали переброску дополнительных сил на Ближний Восток
- В Эстонии захотели запретить каноническую православную церковь
- На «Госуслугах» запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков
- СМИ: В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
- Сторонники экс-лидера Боливии Моралеса захватили три военные части
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru