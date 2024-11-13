Украина получила грант от США на $1,35 млрд
Украина получила от США грант на сумму более $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Украина получила $1,35 млрд гранта... Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы», —написал глава украинского правительства в Telegram-канале.
Шмыгаль уточнил, что Вашингтон направил средства Киеву через Агентство по международному развитию. Как указал премьер, власти Украины продолжают работу с партнерами для «мобилизации необходимых финансовых ресурсов» в текущем и следующем году.
Ранее Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил транш Киеву в размере $1,1 млрд в рамках механизма расширенного кредитования, напоминает RT.
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