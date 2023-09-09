Мэру Харькова пришлось оправдываться за слова о русском языке
9 сентября 202315:36
Мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за свои слова о русском языке, сообщает РИА Новости.
Градоначальник в 2022 году заявил изданию AFP, что настаивать на том, чтобы люди отказались от русского не является лучшим способом.
Агентство отмечает, что Терехов заявил, что осознает свою неправоту и уже так не думает. По данным РИА Новостей, на мэра оказывали давление на фоне притеснений русскоговорящих граждан.
Ранее в Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru