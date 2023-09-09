Мэру Харькова пришлось оправдываться за слова о русском языке

Градоначальник в 2022 году заявил изданию AFP, что настаивать на том, чтобы люди отказались от русского не является лучшим способом.

Агентство отмечает, что Терехов заявил, что осознает свою неправоту и уже так не думает. По данным РИА Новостей, на мэра оказывали давление на фоне притеснений русскоговорящих граждан.

Ранее в Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

