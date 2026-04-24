Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав
В Москве водитель каршеринга без прав, пытаясь скрыться от полиции, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Как сообщает РЕН ТВ, за рулем находился 19-летний молодой человек, который использовал чужой аккаунт для аренды автомобиля.
По данным телеканала, подобные схемы становятся массовыми. В интернете продаются доступы к чужим профилям каршеринга за 2-4 тысячи рублей. Продавцы прямо указывают, что такими аккаунтами могут пользоваться лишенные прав или несовершеннолетние. На фоне роста числа каршеринговых машин — их насчитывается более 75 тысяч — увеличивается и количество нарушителей.
Конкретный инцидент произошел после того, как сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. Водитель проигнорировал требование, началась погоня, и на повороте он не справился с управлением — машина перевернулась.
В результате пострадали три человека, двое были госпитализированы. В отношении водителя и пассажира возбудили уголовное дело об угоне, передает «Радиоточка НСН».
- Журавлев допустил паузу ВСУ перед возможной массированной атакой
- «Уберут к сезону»: Разлив нефтепродуктов в Туапсе не испортит отдых туристов
- Зарплаты россиян могут вырасти на 10-12% во втором полугодии
- «От пневмонии до смерти»: Врач напомнила о вакцинации от трех опасных болезней
- Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав
- Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей
- Генерал Попов назвал возможные маршруты дронов, атаковавших Дагестан
- ФНС объяснила порядок списания налоговых долгов со счетов
- Компания Сабурова закрыла налоговую задолженность
- Мерц выступил против быстрого вступления Украины в ЕС