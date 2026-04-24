Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав

В Москве водитель каршеринга без прав, пытаясь скрыться от полиции, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Как сообщает РЕН ТВ, за рулем находился 19-летний молодой человек, который использовал чужой аккаунт для аренды автомобиля.

По данным телеканала, подобные схемы становятся массовыми. В интернете продаются доступы к чужим профилям каршеринга за 2-4 тысячи рублей. Продавцы прямо указывают, что такими аккаунтами могут пользоваться лишенные прав или несовершеннолетние. На фоне роста числа каршеринговых машин — их насчитывается более 75 тысяч — увеличивается и количество нарушителей.