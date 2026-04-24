Зарплаты россиян могут вырасти на 10-12% во втором полугодии

Зарплаты в России во втором полугодии 2026 года могут увеличиться на 10-12% в номинальном выражении. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил эксперт «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Он пояснил, что рост будет неравномерным, но останется двузначным — не ниже 10%. При этом речь идет о начисленных доходах до вычета налогов. Основным фактором, по его словам, остается инфляция: работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников на фоне низкой безработицы и высокой мобильности кадров.