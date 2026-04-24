Зарплаты россиян могут вырасти на 10-12% во втором полугодии
Зарплаты в России во втором полугодии 2026 года могут увеличиться на 10-12% в номинальном выражении. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил эксперт «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
Он пояснил, что рост будет неравномерным, но останется двузначным — не ниже 10%. При этом речь идет о начисленных доходах до вычета налогов. Основным фактором, по его словам, остается инфляция: работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников на фоне низкой безработицы и высокой мобильности кадров.
Дополнительное давление оказывает дефицит работников, особенно в IT, строительстве и ЖКХ. В целом, как отметил Селезнев, на рынке сейчас остаются незакрытыми около 1,5 миллиона вакансий. Еще одним фактором он назвал рост бюджетных расходов.
Эксперт добавил, что в долгосрочной перспективе реальные доходы также увеличиваются: за 10 лет номинальные зарплаты выросли на 217% при инфляции около 90%. В ближайшие годы, по его оценке, рост реальных зарплат сохранится, но замедлится до 7-10% в год, при этом быстрее всего доходы будут расти в IT и оборонной промышленности, передает «Радиоточка НСН».
