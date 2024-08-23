Мэр Одессы Труханов заявил, что памятник Пушкину сносить не будут
Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный у здания городской администрации Одессы, сносить не планируется. Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По его словам, памятник считается частью культурного наследия и был включен в досье на регистрацию в ЮНЕСКО, что подтверждает его культурную значимость.
Труханов напомнил, что с 2015 года в Украине началась декоммунизация, в рамках которой происходил демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.
С 2015 года после принятия закона о декоммунизации на Украине началась активная работа по переименованию улиц и демонтажу памятников, связанных с советской эпохой. В последнее время украинские власти расширили свою политику, направив усилия не только на удаление следов советского прошлого, но и на устранение всего, что связано с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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