Мэр Одессы Труханов заявил, что памятник Пушкину сносить не будут

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный у здания городской администрации Одессы, сносить не планируется. Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, памятник считается частью культурного наследия и был включен в досье на регистрацию в ЮНЕСКО, что подтверждает его культурную значимость.

СМИ: В селе на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату

Труханов напомнил, что с 2015 года в Украине началась декоммунизация, в рамках которой происходил демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.

С 2015 года после принятия закона о декоммунизации на Украине началась активная работа по переименованию улиц и демонтажу памятников, связанных с советской эпохой. В последнее время украинские власти расширили свою политику, направив усилия не только на удаление следов советского прошлого, но и на устранение всего, что связано с Россией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:ПамятникиПушкинОдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры