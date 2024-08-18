Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область

Градоначальник опубликовал снимки с похорон трех бойцов украинской армии. По его словам, одного из солдат уничтожили в Курской области.

«Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», - написал Садовый.

Украина атаковала Курскую область 6 августа. ВСУ потеряли около 3,5 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

