Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет свою страшную цену, написал в своих социальных сетях мэр украинского Львова Андрей Садовый.

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Градоначальник опубликовал снимки с похорон трех бойцов украинской армии. По его словам, одного из солдат уничтожили в Курской области.

«Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», - написал Садовый.

Украина атаковала Курскую область 6 августа. ВСУ потеряли около 3,5 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьУкраина

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