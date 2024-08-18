Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
18 августа 202415:29
Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет свою страшную цену, написал в своих социальных сетях мэр украинского Львова Андрей Садовый.
Градоначальник опубликовал снимки с похорон трех бойцов украинской армии. По его словам, одного из солдат уничтожили в Курской области.
«Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», - написал Садовый.
Украина атаковала Курскую область 6 августа. ВСУ потеряли около 3,5 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве
- В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших
- В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
- Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
- Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
- В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
- Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru