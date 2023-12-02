Главком ВСУ Залужный опередил президента Зеленского в рейтинге доверия

Доверие украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому рухнуло, сообщил портал «Страна.ua».

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Группа «Рейтинг» провела опрос, результаты которого показали, что полностью доверяет Зеленскому лишь 39% респондентов.

Примечательно, что 63% опрошенных заявили, что полностью доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ранее жена Зеленского Елена выразила мнение, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства, отмечает «Радиоточка НСН».

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