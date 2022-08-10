Мэр Горловки сообщил об интенсивном бое у Зайцево

Интенсивный бой с вооружёнными силами Украины идёт в районе посёлка Зайцево в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, ВСУ ведут хаотичный обстрел в попытке отвлечь работу артиллерии вооружённых сил РФ и ДНР.

Градоначальник призвал местных жителей не покидать укрытий и не выходить на улицы и открытые пространства. По данным Приходько, несколько украинских снарядов прилетели в здание развлекательного центра Горловки. Также несколько попаданий зафиксировано в районе автобусной остановки по улице Гречнева.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате ударов с украинской стороны в городе отключена подача электричества более 1200 абонентам.

