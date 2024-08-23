Мэр Горловки Приходько заявил о ранении мужчины при обстреле жилого массива

Мирный житель был ранен в результате обстрела жилого массива «Строитель» в ДНР украинскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он отметил, что в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ пострадал объект теплоснабжения, а также были нанесены прицельные удары по коммуникациям города.

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14

Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий поселок Октябрьский оказался обесточен.

Ранее Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) информировало, что с 18:30 до 19:00 мск ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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