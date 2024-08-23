Мэр Горловки Приходько заявил о ранении мужчины при обстреле жилого массива

Мирный житель был ранен в результате обстрела жилого массива «Строитель» в ДНР украинскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он отметил, что в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ пострадал объект теплоснабжения, а также были нанесены прицельные удары по коммуникациям города.