Мэр Горловки Приходько заявил о ранении мужчины при обстреле жилого массива
Мирный житель был ранен в результате обстрела жилого массива «Строитель» в ДНР украинскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он отметил, что в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ пострадал объект теплоснабжения, а также были нанесены прицельные удары по коммуникациям города.
Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий поселок Октябрьский оказался обесточен.
Ранее Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) информировало, что с 18:30 до 19:00 мск ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, передает «Радиоточка НСН».
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