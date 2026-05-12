Госдума: Неотключение горячей воды летом обойдется в 1 трлн рублей

Около 1 трлн рублей потребуется для того, чтобы летом в квартирах россиян не отключали горячую воду, сообщает Telegram-канал Mash money со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

По его словам, в целом от данной меры можно отказаться в некоторых городах уже через 5-7 лет. Сегодня отключения длятся до двух недели, но в городах, где коммуникации обновлены, период сокращается до 10 дней.

Парламентарий указал: чтобы горячую воду не отключали круглогодично, нужно полное обновление инфраструктуры. Это замена до 80% изношенных труб с инвестициями около 750 млрд рублей, подытожил Кошелев.

Ранее в Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
