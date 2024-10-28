Танкисты в зоне СВО создали танки с «дредами»

Таким образом, у вражеского беспилотника практически нет шансов пролететь сквозь «дреды».

Командир танка с позывным Федя отметил, что «когда FPV ударяется, то срабатывает кумулятивная струя», но до брони танка уже не долетает и «рассеивается».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы HAMMER, передает RT.



