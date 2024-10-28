Танкисты в зоне СВО создали танки с «дредами»
Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» создали защитный «мангал» от FPV-дронов, который издалека напоминает машину с прической «дреды», сообщили РИА Новости.
Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде привычного «мангала», которая по периметру крыши закреплена промышленными канатами из стали.
Таким образом, у вражеского беспилотника практически нет шансов пролететь сквозь «дреды».
Командир танка с позывным Федя отметил, что «когда FPV ударяется, то срабатывает кумулятивная струя», но до брони танка уже не долетает и «рассеивается».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы HAMMER, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru