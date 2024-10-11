Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал в X на заявление спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложив задуматься о возможных последствиях победы Дональда Трампа на президентских выборах.
По словам Медведева, в таком случае российский президент может потребовать капитуляции Украины и ее отказа от вступления в НАТО.
Дональд Трамп не раз утверждал, что сможет решить конфликт вокруг Украины, если выиграет выборы, причем намеревается сделать это еще до своей инаугурации.
В Кремле, однако, отмечали, что пока преждевременно обсуждать готовность Трампа выступить посредником в урегулировании конфликта, и призывали дождаться результатов выборов в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru