Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал в X на заявление спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложив задуматься о возможных последствиях победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По словам Медведева, в таком случае российский президент может потребовать капитуляции Украины и ее отказа от вступления в НАТО.

Медведев: «Жаль», что Трамп не был правителем мира последние 10 тыс. лет

Дональд Трамп не раз утверждал, что сможет решить конфликт вокруг Украины, если выиграет выборы, причем намеревается сделать это еще до своей инаугурации.

В Кремле, однако, отмечали, что пока преждевременно обсуждать готовность Трампа выступить посредником в урегулировании конфликта, и призывали дождаться результатов выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаВыборы в СШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры