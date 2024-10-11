Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа

Дональд Трамп не раз утверждал, что сможет решить конфликт вокруг Украины, если выиграет выборы, причем намеревается сделать это еще до своей инаугурации.

В Кремле, однако, отмечали, что пока преждевременно обсуждать готовность Трампа выступить посредником в урегулировании конфликта, и призывали дождаться результатов выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

