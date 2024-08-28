Медведев: Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений

По его словам, в настоящее время с поставками в целом все благополучно. Политик указал, что с завершением спецоперации «придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах».

Как отметил политик, врагам России поставляет оружие весь мир, тогда как она находится «на самообеспечении», воюет своим оружием и достигает целей своими силами.

Ранее Медведев заявил, что переговоров с Киевом после атаки на Курскую область не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

