Медведев: Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений
Россия с началом специальной военной операции в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, в настоящее время с поставками в целом все благополучно. Политик указал, что с завершением спецоперации «придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах».
Как отметил политик, врагам России поставляет оружие весь мир, тогда как она находится «на самообеспечении», воюет своим оружием и достигает целей своими силами.
Ранее Медведев заявил, что переговоров с Киевом после атаки на Курскую область не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru