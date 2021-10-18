Медведчук заявил об отсутствии у него второго гражданства

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Политик также заверил, что не интересуется возможностью обмена, о котором заявил Владимир Зеленский. Президент Украины ранее сообщил, что с удовольствием воспользовался бы возможностью выдать политика, если бы у Медведчука было российское гражданство. Его, по словам Зеленского, готовы обменять «на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», пишет RT.