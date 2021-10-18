Медведчук заявил об отсутствии у него второго гражданства

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Политик также заверил, что не интересуется возможностью обмена, о котором заявил Владимир Зеленский. Президент Украины ранее сообщил, что с удовольствием воспользовался бы возможностью выдать политика, если бы у Медведчука было российское гражданство. Его, по словам Зеленского, готовы обменять «на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», пишет RT.

«Было бы гражданство РФ». Зеленский высказался о возможном обмене Медведчука

Напомним, 8 октября Медведчуку, который находится под домашним арестом с середины мая, предъявили новые обвинения по делу о госизмене и содействии терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля с «оккупированной территории» в конце 2014 — начале 2015 года. Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

Арест политика продлен до 7 декабря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление домашнего ареста Медведчуку «сведением политических счётов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийАрестУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры