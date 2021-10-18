«Было бы гражданство РФ». Зеленский высказался о возможном обмене Медведчука

Напомним, 8 октября Медведчуку, который находится под домашним арестом с середины мая, были предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля с «оккупированной территории» в конце 2014 — начале 2015 года. Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

Арест политика продлен до 7 декабря. При этом, суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 миллиард гривен, а это около 38 миллионов долларов.

Медведчук, разумеется, остался недоволен решением суда. Он назвал уголовное преследование в отношении себя незаконным. По словам политика, все уголовные дела против него сфабрикованы. Таким образом, по мнению Медведчука, Киев борется с оппозицией и пытается пресечь политическую борьбу с властью.

Кстати, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал обвинения в госизмене в адрес однопартийца Виктора Медведчука политическими репрессиями. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он объяснил, что борьба с инакомыслящими на Украине ведется с целью отвлечь внимание от экономических проблем и бедности населения.

«Мы полностью отрицаем эти обвинения. Мы будем бороться за своих товарищей в открытом эфире. Это политические репрессии и стремление отвлечь внимание людей от бедности, тарифов, экономических проблем, которые есть в стране. Люди нищие. Зеленский хочет заткнуть рот всей оппозиции, всем, кто его критикует. Власть кончит плохо, если она встала на путь репрессий. Так и не закончена война на Востоке, хотя ее обещали закончить. Все это звенья одной цепи, ведь власти плевать на людей. Они боятся только националистов, которые размалевывают стены администрации президента обидными прозвищами. После этого они выпускают преступников, которых сами же и осудили. Но это все до поры до времени. Скоро все закончится», - пригрозил он.