«Было бы гражданство РФ». Зеленский высказался о возможном обмене Медведчука
В Кремле считают продление ареста Медведчука сведением счетов с конкурентами. А в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» называют обвинения в госизмене в адрес однопартийца политическими репрессиями.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. В эфире телеканала ICTV украинский лидер отметил, что глава политсовета ОПЗЖ является гражданином Украины, и к нему применяется украинское законодательство. При этом, Зеленский заявил, что с удовольствием воспользовался бы возможностью выдать политика, если бы у Медведчука было российское гражданство. Его, по словам Зеленского, готовы обменять «на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае сообщил о том, что в Кремле «вряд ли склонны как-то серьёзно рассматривать» идею по обмену главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Комментируя идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова обменять «предателей из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на осужденных в РФ украинцев, Песков назвал её «несформулированной» и отметил, что это «внутриукраинская политическая кухня».
Напомним, 8 октября Медведчуку, который находится под домашним арестом с середины мая, были предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля с «оккупированной территории» в конце 2014 — начале 2015 года. Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.
Арест политика продлен до 7 декабря. При этом, суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 миллиард гривен, а это около 38 миллионов долларов.
Медведчук, разумеется, остался недоволен решением суда. Он назвал уголовное преследование в отношении себя незаконным. По словам политика, все уголовные дела против него сфабрикованы. Таким образом, по мнению Медведчука, Киев борется с оппозицией и пытается пресечь политическую борьбу с властью.
Кстати, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал обвинения в госизмене в адрес однопартийца Виктора Медведчука политическими репрессиями. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он объяснил, что борьба с инакомыслящими на Украине ведется с целью отвлечь внимание от экономических проблем и бедности населения.
«Мы полностью отрицаем эти обвинения. Мы будем бороться за своих товарищей в открытом эфире. Это политические репрессии и стремление отвлечь внимание людей от бедности, тарифов, экономических проблем, которые есть в стране. Люди нищие. Зеленский хочет заткнуть рот всей оппозиции, всем, кто его критикует. Власть кончит плохо, если она встала на путь репрессий. Так и не закончена война на Востоке, хотя ее обещали закончить. Все это звенья одной цепи, ведь власти плевать на людей. Они боятся только националистов, которые размалевывают стены администрации президента обидными прозвищами. После этого они выпускают преступников, которых сами же и осудили. Но это все до поры до времени. Скоро все закончится», - пригрозил он.
В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что судебный процесс над Виктором Медведчуком превратился в политический фарс.
«Очевидно, что это внешний заказ, потому что Медведчук в своем интервью говорит о «высокопоставленных лицах в государстве». А кто это может быть? Президент, глава парламента, служба безопасности, прокуратура, Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак – прим. НСН). То есть идет давление на Украину, хотят привлечь к ответственности Медведчука как лидера ОПЗЖ и "кума Путина". Они же понимают, что это связка. Ему рекомендовали уже давно уехать из Украины», - сказал Олейник.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление домашнего ареста Виктору Медведчуку сведением счетов с конкурентами.
«Мы с самого начала сказали, что то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — заявил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает подобную практику.
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