Мирошник: Отвода войск на Донбассе добивались три года

«Давайте констатировать факты. Ситуация такова – с обеих сторон был дан сигнал "белая ракета" о начале разведения войск на заранее подготовленные позиции. Об этом была договоренность еще в сентябре 2016 года. Украинская сторона ответила белой ракетой. Представители СММ ОБСЕ с обеих сторон следят за процессом разведения. Процесс может занять по регламенту по договоренности около трех суток. Поэтому говорить, насколько точные это действия, чем они вызваны, в данном случае мы констатируем факты. Этого мы добивались почти три года. Сейчас все находится в процессе, мы ждем окончания процесса и доведения его до логического завершения, все выводы имеет смысл делать после этого», - отметил он.

Ранее Родион Мирошник неоднократно упрекал украинскую сторону в систематическом нарушении договоренностей.

«Невыполнение обязательств украинской стороной или попытка их пересмотра являются главным противоречием для проведения заседания в нормандском формате», - говорил он в эфире НСН.

