Мирошник: Отвода войск на Донбассе добивались три года
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН призвал не торопиться с выводами до завершения процесса.
Бойцы ВСУ покидают ряд позиций у линии соприкосновения с самопровозглашённой Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, это происходит из-за недостаточной укомплектованности личного состава, отсутствия элементарного обеспечения и плохих бытовых условий украинской армии.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, что отвод войск - это результат долгих переговоров, осуществляемый с обеих сторон.
«Давайте констатировать факты. Ситуация такова – с обеих сторон был дан сигнал "белая ракета" о начале разведения войск на заранее подготовленные позиции. Об этом была договоренность еще в сентябре 2016 года. Украинская сторона ответила белой ракетой. Представители СММ ОБСЕ с обеих сторон следят за процессом разведения. Процесс может занять по регламенту по договоренности около трех суток. Поэтому говорить, насколько точные это действия, чем они вызваны, в данном случае мы констатируем факты. Этого мы добивались почти три года. Сейчас все находится в процессе, мы ждем окончания процесса и доведения его до логического завершения, все выводы имеет смысл делать после этого», - отметил он.
Ранее Родион Мирошник неоднократно упрекал украинскую сторону в систематическом нарушении договоренностей.
«Невыполнение обязательств украинской стороной или попытка их пересмотра являются главным противоречием для проведения заседания в нормандском формате», - говорил он в эфире НСН.
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