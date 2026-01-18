Медведчук рассказал, почему Трамп не будет похищать Зеленского

Москалькова: в ближайшее время должен быть решен вопрос возвращения в РФ, удерживаемых в Сумах, 12 жителей Курской области Более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи было сожжено в Иране за дни протестов У бывшего мэра Сочи Копайгородского изъяли коллекцию элитных наручных часов, стоимостью более 44 миллионов рублей У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в проруби может спровоцировать развитие инфаркта