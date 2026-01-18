Медведчук рассказал, почему Трамп не будет похищать Зеленского

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провел параллель между судьбой президента Венесуэлы Николаса Мадуро и позицией украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ТАСС,

СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию

По его словам, Зеленский, в отличие от захваченного американцами Мадуро, не может стать целью подобной операции, поскольку полностью передал Украину под внешнее управление и контроль над ее ресурсами. Политик назвал Зеленского «слугой многих господ», который «заискивает» перед Западом. Медведчук указал, что жертвами становятся те, кто сопротивляется, а не те, кто покорно следует воле других.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл конечную цель США в Иране, вспомнив Мадуро и Сулеймани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВенесуэлаНиколас МадуроГосдеп СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры