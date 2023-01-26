Медведчук рассказал о новом политическом движении на Украине
Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, передает RT.
Он подчеркнул, что «другая Украина» должна быть услышана, миллионы людей не поддерживают действия Зеленского. По мнению Медведчука, говорить о будущем страны можно будет только после того, как Украина перестанет быть милитаристской.
Также он заявил, что Украина перестала быть независимой и суверенной, начиная с 2014 года перешла «под внешнее управление Запада».
16 января Медведчук опубликовал большую статью под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой порассуждал на разные темы. Тогда он впервые высказал идею создания на Украине «партии мира и гражданского диалога» в противовес «партии войны».
Статья украинского политика Виктора Медведчука является попыткой произвести впечатление на российские элиты, предположил тогда в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru