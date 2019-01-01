Медведчук раскритиковал Януковича

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что считает экс-президента Виктора Януковича предателем, пишет «Свободная Пресса».

По словам известного украинского политика, «Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским».

Медведчук убежден, что Виктор Янукович и экс-премьер Украины Николай Азаров «два года врали про «европейский выбор» и именно они несут ответственность за ситуацию в стране.

